Concert Les Messagers Plaine-de-Walsch

Concert Les Messagers

2 rue du Cimetière Eglise Plaine-de-Walsch Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 16:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Ce concert du groupe Les Messagers est organisé par le Conseil de Fabrique de Plaine de Walsch au profit de l’église, pour la rénovation du chauffage. Participation libre. Petite restauration à l’entracte.Tout public

2 rue du Cimetière Eglise Plaine-de-Walsch 57870 Moselle Grand Est +33 6 74 99 93 37

English :

This concert by the group Les Messagers is organized by the Conseil de Fabrique de Plaine de Walsch to raise funds for the renovation of the church’s heating system. Free admission. Light refreshments at intermission.

