Concert « Les Messagers » Wasselonne

Concert « Les Messagers » Wasselonne dimanche 12 octobre 2025.

Concert « Les Messagers »

rue du Gal de Gaulle Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-12 16:30:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Concert des Messagers le dimanche 12 octobre à 16h30, église protestante de Wasselonne.

Spirituals et Gospel par « Les Messagers », groupe vocal et musical depuis 1968, bien connu en Alsace.

Entrée libre, plateau au profit d’œuvres caritatives. .

rue du Gal de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert « Les Messagers » Wasselonne a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble