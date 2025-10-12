Concert « Les Messagers » Wasselonne
rue du Gal de Gaulle Wasselonne Bas-Rhin
Dimanche 2025-10-12 16:30:00
Concert des Messagers le dimanche 12 octobre à 16h30, église protestante de Wasselonne.
Spirituals et Gospel par « Les Messagers », groupe vocal et musical depuis 1968, bien connu en Alsace.
Entrée libre, plateau au profit d’œuvres caritatives. .
rue du Gal de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org
