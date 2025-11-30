Concert Les Mokets Restaurant La Rencontre Saint-Pardoux-Morterolles

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Les Mokets

Restaurant La Rencontre Lieu-dit Puy la Croix Saint-Pardoux-Morterolles Creuse

Le Restaurant La Rencontre vous convie au concert des Mokets ; reprises franco-anglo eclectik.

Repas à 12h30 réservation 05 55 64 34 93

Concert à 15h au chapeau   .

Restaurant La Rencontre Lieu-dit Puy la Croix Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 34 93 

