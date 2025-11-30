Concert Les Mokets Restaurant La Rencontre Saint-Pardoux-Morterolles
Concert Les Mokets Restaurant La Rencontre Saint-Pardoux-Morterolles dimanche 30 novembre 2025.
Concert Les Mokets
Restaurant La Rencontre Lieu-dit Puy la Croix Saint-Pardoux-Morterolles Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 12:30:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Le Restaurant La Rencontre vous convie au concert des Mokets ; reprises franco-anglo eclectik.
Repas à 12h30 réservation 05 55 64 34 93
Concert à 15h au chapeau .
Restaurant La Rencontre Lieu-dit Puy la Croix Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 34 93
English :
German : Concert Les Mokets
Italiano :
Espanol : Concert Les Mokets
L’événement Concert Les Mokets Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Creuse Sud Ouest