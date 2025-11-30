Concert Les Mokets Restaurant La Rencontre Saint-Pardoux-Morterolles

Concert Les Mokets

Restaurant La Rencontre Lieu-dit Puy la Croix Saint-Pardoux-Morterolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 12:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Le Restaurant La Rencontre vous convie au concert des Mokets ; reprises franco-anglo eclectik.

Repas à 12h30 réservation 05 55 64 34 93

Concert à 15h au chapeau .

Restaurant La Rencontre Lieu-dit Puy la Croix Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 34 93

English :

German : Concert Les Mokets

Italiano :

Espanol : Concert Les Mokets

L’événement Concert Les Mokets Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Creuse Sud Ouest