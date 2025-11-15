Concert Les Moments Musicaux de Cacharel Eglise Tulette

Concert Les Moments Musicaux de Cacharel

Eglise 536, Chemin de la Chapelle Tulette Drôme

Début : 2025-11-15 17:00:00

fin : 2025-11-15 18:15:00

2025-11-15

Concert de musique baroque avec l’ensemble Les Moments Musicaux de Cacharel, dirigé par Markus Hunninger. Musique instrumentale française du XVIIIème siècle

Eglise 536, Chemin de la Chapelle Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 07 47 associationtulettissime@gmail.com

English :

Baroque music concert with Les Moments Musicaux de Cacharel, directed by Markus Hunninger. French instrumental music of the 18th century

German :

Barockmusikkonzert mit dem Ensemble Les Moments Musicaux de Cacharel unter der Leitung von Markus Hunninger. Französische Instrumentalmusik des 18. Jahrhunderts

Italiano :

Concerto di musica barocca con l’ensemble Les Moments Musicaux de Cacharel, diretto da Markus Hunninger. Musica strumentale francese del XVIII secolo

Espanol :

Concierto de música barroca con el conjunto Les Moments Musicaux de Cacharel, dirigido por Markus Hunninger. Música instrumental francesa del siglo XVIII

