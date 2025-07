Concert Les moments musicaux du marché La Rochelle

Concert Les moments musicaux du marché La Rochelle mercredi 16 juillet 2025.

Concert Les moments musicaux du marché

Cathédrale Saint-Louis Place de Verdun La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-07-16

fin : 2025-08-13

2025-07-16 2025-07-30 2025-08-13

Des concerts organisés par la paroisse du Christ Sauveur et l’association des Amis des Orgues Rochelaises ADOR, au grand orgue de la cathédrale Saint-Louis, construit en 1867 et classé monument historique.

English : Concert Les moments musicaux du marché

Concerts organized by the Christ Sauveur parish and ADOR, the association des Amis des Orgues Rochelaises, on the great organ of Saint-Louis cathedral, built in 1867 and listed as a historic monument.

German : Konzert Les moments musicaux du marché

Konzerte, die von der Gemeinde Christ Sauveur und dem Verein Amis des Orgues Rochelaises ADOR organisiert werden, an der großen Orgel der Kathedrale Saint-Louis, die 1867 erbaut wurde und unter Denkmalschutz steht.

Italiano :

Concerti organizzati dalla parrocchia di Christ Sauveur e dall’associazione ADOR (Amis des Orgues Rochelaises), sul grande organo della cattedrale di Saint-Louis, costruito nel 1867 e classificato come monumento storico.

Espanol : Concierto Les moments musicaux du marché

Conciertos organizados por la parroquia de Christ Sauveur y la asociación ADOR (Amis des Orgues Rochelaises), en el gran órgano de la catedral de Saint-Louis, construido en 1867 y declarado monumento histórico.

L’événement Concert Les moments musicaux du marché La Rochelle a été mis à jour le 2025-07-11 par La Rochelle Tourisme