Concert « les mots au vent » Médiathèque de Saint-laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc

Concert « les mots au vent » Médiathèque de Saint-laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc vendredi 3 octobre 2025.

Concert « les mots au vent » Vendredi 3 octobre, 18h00 Médiathèque de Saint-laurent-Médoc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Biblis en folie à Saint-Laurent-Médoc

Du 3 au 5 octobre 2025, la médiathèque vous invite à partager des moments festifs et culturels.

Au programme : un concert le vendredi soir, des histoires et mimes pour enfants le samedi après-midi avec Sylvie des Bergères, ainsi que la présence de la maquilleuse Maquibouilles. Entrée libre et gratuite.

Médiathèque de Saint-laurent-Médoc 7 rue du général de Gaulle, Saint Laurent du Médoc Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 59 40 96 Bibliothèque municipale de Saint Laurent Médoc Bibliothèque juste en face de l’église, parking de l’église.

Biblis en folie 2025

mairie de Saint-Laurent-Médoc