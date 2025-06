Concert Les Moutons de La Bergère Lignières 21 juin 2025 17:00

Cher

Concert Les Moutons de La Bergère Rue Louis Demay Lignières Cher

Les Moutons de la Bergère vous interprèteront des chants a cappella dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu, ouverte pour l’occasion.

Rdv à 17h à la chapelle, près du rond-point, pour assister aux chants traditionnels du groupe « Les Moutons de la Bergère » en l’honneur de la Fête de La Musique. .

Rue Louis Demay

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 41

English :

Les Moutons de la Bergère will perform a cappella songs in the Hôtel-Dieu chapel, open for the occasion.

German :

Die Moutons de la Bergère werden Ihnen in der Kapelle des Hôtel-Dieu, die für diesen Anlass geöffnet wird, A-cappella-Gesänge vortragen.

Italiano :

Les Moutons de la Bergère si esibiranno a cappella nella cappella dell’Hôtel-Dieu, che sarà aperta per l’occasione.

Espanol :

Les Moutons de la Bergère interpretarán canciones a capella en la capilla del Hôtel-Dieu, que estará abierta para la ocasión.

