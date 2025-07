Concert « Les Murmures d’Ouranos » Limoges

Concert « Les Murmures d’Ouranos » Limoges samedi 27 septembre 2025.

Concert « Les Murmures d’Ouranos »

11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Dans le cadre des Zébrures d’Automne, le festival des Francophonies, venez assister spectacle musical » Les Murmures d’Ouranos ».

La Mythologie grecque baigne notre culture et nous vivons ensemble sans toujours en avoir conscience. Par exemple chaque jour de la semaine se réfère à une divinité mardi dédié au Dieu Mars-Arès, vendredi à Vénus-Aphrodite, jeudi à Jupiter-Zeus, etc

Les constellations nous rappellent à travers l’infini ce lien millénaire avec une culture qui a influencé notre philosophie, notre démocratie et des pans entiers de notre vivre ensemble. En compagnie de la musique de Bijan Cheminrani, Luigi Rignanese déploie sous le ciel d’Ouranos, ces mythes, à entendre en famille Si tu ne sais pas où tu vas, sache d’où tu viens pour mieux comprendre le chemin collectif et individuel. .

11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10

L’événement Concert « Les Murmures d’Ouranos » Limoges a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Limoges Métropole