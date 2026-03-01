Concert Les musicales Salle d’expression culturelle Blesle
Concert Les musicales Salle d’expression culturelle Blesle samedi 28 mars 2026.
Concert Les musicales
Salle d’expression culturelle Rue de la Bonale Blesle Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’école de Musique du Brivadois propose un concert le 28 mars à 20h 30 au centre d’expression culturelle de Blesle
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Salle d’expression culturelle Rue de la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 20 75 mairie.de.blesle@wanadoo.fr
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English :
The Brivadois music school offers a concert on March 28 at 8:30 pm at the Blesle cultural center
L’événement Concert Les musicales Blesle a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne