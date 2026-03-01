Concert Les musicales Salle d’expression culturelle Blesle

Concert Les musicales

Salle d’expression culturelle Rue de la Bonale Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’école de Musique du Brivadois propose un concert le 28 mars à 20h 30 au centre d’expression culturelle de Blesle

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Salle d’expression culturelle Rue de la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 20 75 mairie.de.blesle@wanadoo.fr

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English :

The Brivadois music school offers a concert on March 28 at 8:30 pm at the Blesle cultural center

L’événement Concert Les musicales Blesle a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne