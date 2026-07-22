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AGENDA · Saint-Romain-de-Colbosc

Concert Les musicales de Normandie Église Saint-Romain Saint-Romain-de-Colbosc

mercredi 26 août 2026 · Église Saint-Romain · Saint-Romain-de-Colbosc

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Église Saint-Romain
Adresse
27 Rue Sylvestre Dumesnil
Ville
76430 Saint-Romain-de-Colbosc
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Romain-de-Colbosc

Concert Les musicales de Normandie

Église Saint-Romain 27 Rue Sylvestre Dumesnil Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:30:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Dans le cadre des Musicales de Normandie, la Ville de Saint-Romain-de-Colbosc accueillera l’ensemble Les Timbres.
Les musiciens proposeront un voyage au cœur de la musique baroque à travers les portraits de grands compositeurs tels que Couperin, Marais, Forqueray et Rameau, offrant au public une soirée riche en émotions et en découvertes musicales.

Inscription obligatoire sur musicales-normandie.com   .

Église Saint-Romain 27 Rue Sylvestre Dumesnil Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie  

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English : Concert Les musicales de Normandie

L’événement Concert Les musicales de Normandie Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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