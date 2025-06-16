Concert Les Négresses Vertes Ploeren

Concert Les Négresses Vertes

Domaine Le Mezo, route d'Arradon Ploeren Morbihan

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

2026-03-07

À l’occasion de leur tournée 2026, le Domaine Le Mezo vous donne rendez-vous le samedi 7 mars pour une soirée festive avec le concert des Négresses Vertes.

Groupe emblématique né en 1987 à Paris, Les Négresses Vertes mêlent rock acoustique, chanson réaliste et musiques méditerranéennes, avec une énergie punk en héritage. Portés par leur premier album culte Mlah (1988), ils s’imposent rapidement à l’international, des charts anglais aux grandes scènes mondiales, avant de marquer durablement la chanson française avec des titres devenus cultes.

Après une longue pause, le groupe se reforme en 2018 pour une tournée de 350 concerts, prolongeant leur légende jusqu’en 2024. En 2026, Les Négresses Vertes reprennent la route avec leur line-up multigénérationnel, toujours portés par la puissance festive et fédératrice de leurs concerts.

Une soirée haute en énergie vous attend, dans l’esprit libre et métissé qui a fait le succès du groupe en France comme à l’international.

Avant le concert, profitez d’une ambiance musicale et d’un cocktail dînatoire, avec au programme

Ateliers des chefs (œufs toqués, jambon ibérique à la découpe, huîtres…)?Ateliers cocktails et boissons, avec ou sans alcool?Pièces cocktail?Une coupe de champagne?Pour prolonger l’expérience, profitez de nos formules séjour-concert

Soirée complète (cocktail + concert) + nuitée + petit déjeuner du 8 mars .

Domaine Le Mezo, route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

