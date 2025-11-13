Concert Les New Kidz Maison du Peuple Gardanne

Concert Les New Kidz Maison du Peuple Gardanne jeudi 13 novembre 2025.

Concert Les New Kidz

Jeudi 13 novembre 2025 de 14h à 14h45 et de 10h à 10h45. Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Le spectacle des New Kidz est un concert de rock adapté aux enfants (paroles et volume).

Concert dès 6 ans

Les parents / instituteurs accompagnants pourront eux aussi participer avec les enfants aux jeux interactifs, danser, chanter, et se dégourdir les oreilles !

Les New Kidz, formés en 2013, est un power trio composé de Pierre (guitare, chant), Jonathan (batterie, chant) et Jérôme (guitare, chant). Très largement inspirés par AC/DC, The Hives ou Nirvana, les New Kidz sont un groupe de rock’n’roll avec un grand Rrrrrrhhhh !!!





Durée 45mn



Réservation Maison de la vie associative 04 42 66 77 00 ou sur resa-spectacle@ville-gardanne.fr .

Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00 resa-spectacle@ville-gardanne.fr

English :

The New Kidz show is a rock concert adapted for children (lyrics and volume).

Concert from age 6

German :

Die Show der New Kidz ist ein kindgerechtes Rockkonzert (Texte und Lautstärke).

Konzert ab 6 Jahren

Italiano :

Lo spettacolo New Kidz è un concerto rock adattato ai bambini (testi e volume).

Concerto a partire dai 6 anni

Espanol :

El espectáculo New Kidz es un concierto de rock adaptado a los niños (letra y volumen).

Concierto a partir de 6 años

L’événement Concert Les New Kidz Gardanne a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de Gardanne