Concert Les Nocturnes du Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant

Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant Finistère

Début : 2025-12-16 20:00:00
fin : 2025-12-16

2025-12-16

Concert d’Alain Ehkirch (flûte) et Michel Grizard (guitare) Coste, Giuliani, Paganini, Sor, Ginastera, Doppler, musique hongroise.   .

Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 83 40 84 87 

