Concert Les Noëls du monde Romans-sur-Isère

Concert Les Noëls du monde

9 boulevard de la Liberation Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-20 18:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Concert organisé par l’église protestante unie de Romans: Un concert interprété par Entresol, choeur d’hommes du Dauphiné rassemblant 35 choristes, sous la direction de Bruno Papoz.

9 boulevard de la Liberation Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 12 80 contact@templederomans.fr

English :

Concert organized by the Romans Protestant United Church: Performed by Entresol, a 35-strong men?s choir from the Dauphiné region, under the direction of Bruno Papoz.

German :

Ein Konzert, das von der Vereinigten Protestantischen Kirche von Romans organisiert wird: Entresol, ein Männerchor aus der Dauphiné mit 35 Sängern unter der Leitung von Bruno Papoz.

Italiano :

Concerto organizzato dalla Chiesa protestante unita di Roma: Entresol, un coro maschile di 35 elementi della regione del Delfinato, diretto da Bruno Papoz.

Espanol :

Concierto organizado por la Iglesia Protestante Unida de Romanos: concierto interpretado por Entresol, un coro masculino de la región del Dauphiné formado por 35 hombres y dirigido por Bruno Papoz.

