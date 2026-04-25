Concert Les Oiseaux de trottoir et Picon mon amour La Guinch’ette Rue de l’Abbaye Montrelais
Concert Les Oiseaux de trottoir et Picon mon amour La Guinch’ette Rue de l’Abbaye Montrelais dimanche 24 mai 2026.
Montrelais
Concert Les Oiseaux de trottoir et Picon mon amour La Guinch’ette
Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Une guinguette à la bonne franquette boire un coup et manger un bout profiter d’un cadre authentique animer son quotidien ou s’ambiancer en fonction du programme. Dimanche 24 mai, profitez d’un concert !
Une guinguette à la bonne franquette boire un coup et manger un bout profiter d’un cadre authentique animer son quotidien ou s’ambiancer en fonction du programme.
Dimanche 24 mai, profitez d’un concert !
À 16h30 Les Oiseaux de trottoir
À 20h30 Picon mon amour
Horaires d’ouverture
Jeudi 11h 22h
Vendredi 11h 23h
Samedi 11h 23h
Dimanche 11h 22h .
Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 88 05 50 guinguetteloire@gmail.com
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English :
A guinguette à la bonne franquette? have a drink and a bite to eat? enjoy an authentic setting? liven up your daily routine or get into the swing of things, depending on the program. On Sunday, May 24, enjoy a concert!
L’événement Concert Les Oiseaux de trottoir et Picon mon amour La Guinch’ette Montrelais a été mis à jour le 2026-04-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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