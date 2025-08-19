Concert Les Pandas Royals Guillestre

Concert Les Pandas Royals Guillestre mardi 19 août 2025.

Concert Les Pandas Royals

place Albert Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-19 19:30:00

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-08-19

Mêlant chanson frivole et swing d’antan, les Pandas Royals se sont abandonnés dans l’art de la pêche aux sourires par leurs textes incongrus, la légèreté de leurs mélodies et leur présence scénique aussi simple que délirante.

.

place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

A blend of frivolous chanson and old-time swing, Pandas Royals have abandoned themselves to the art of fishing for smiles with their incongruous lyrics, light melodies and stage presence that’s as simple as it is delirious.

German :

Die Pandas Royals vermischen frivole Chansons mit dem Swing vergangener Zeiten und haben sich mit ihren unpassenden Texten, der Leichtigkeit ihrer Melodien und ihrer ebenso einfachen wie verrückten Bühnenpräsenz der Kunst hingegeben, nach einem Lächeln zu fischen.

Italiano :

Miscela di chanson frivola e swing d’altri tempi, i Pandas Royals si sono abbandonati all’arte di strappare sorrisi con testi incongrui, melodie leggere e una presenza scenica tanto semplice quanto delirante.

Espanol :

Mezcla de chanson frívola y swing antiguo, Pandas Royals se han abandonado al arte de arrancar sonrisas con sus letras incongruentes, sus melodías ligeras y su presencia escénica tan sencilla como delirante.

L’événement Concert Les Pandas Royals Guillestre a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras