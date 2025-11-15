Concert Les parasit’s Salle des fêtes Saint-Maur

Concert Les parasit’s

Salle des fêtes Route du Mont Blanc Saint-Maur Jura

Début : 2025-11-15 20:30:00

Les parasit’s en concert le 15 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Maur.

Participation libre au chapeau, au profit de l’association de protection du patrimoine de ST

MAUR. .

Salle des fêtes Route du Mont Blanc Saint-Maur 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté mh.ganne@orange.fr

