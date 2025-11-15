Concert Les parasit’s Salle des fêtes Saint-Maur
Concert Les parasit's Salle des fêtes Saint-Maur samedi 15 novembre 2025.
Concert Les parasit’s
Salle des fêtes Route du Mont Blanc Saint-Maur Jura
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Les parasit’s en concert le 15 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Maur.
Participation libre au chapeau, au profit de l’association de protection du patrimoine de ST
MAUR. .
Salle des fêtes Route du Mont Blanc Saint-Maur 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté mh.ganne@orange.fr
