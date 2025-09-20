CONCERT « LES PATACHONS » Gignac
CONCERT « LES PATACHONS »
12 place Verdun Gignac Hérault
Profitez du concert des Patachons tout en savourant votre repas au restaurant Manine.
Pensez à réserver votre table.
12 place Verdun Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 93 31
English :
Enjoy the Patachons concert while dining at the Manine restaurant.
Remember to reserve your table.
German :
Genießen Sie das Konzert der Patachons, während Sie Ihr Essen im Restaurant Manine genießen.
Denken Sie daran, Ihren Tisch zu reservieren.
Italiano :
Godetevi il concerto dei Patachons mentre gustate il vostro pasto al ristorante Manine.
Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo.
Espanol :
Disfrute del concierto de Patachons mientras saborea su comida en el restaurante Manine.
No olvide reservar su mesa.
