CONCERT « LES PATACHONS »

12 place Verdun Gignac Hérault

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

2025-09-20

Profitez du concert des Patachons tout en savourant votre repas au restaurant Manine.

Pensez à réserver votre table.
12 place Verdun Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 93 31 

English :

Enjoy the Patachons concert while dining at the Manine restaurant.

Remember to reserve your table.

German :

Genießen Sie das Konzert der Patachons, während Sie Ihr Essen im Restaurant Manine genießen.

Denken Sie daran, Ihren Tisch zu reservieren.

Italiano :

Godetevi il concerto dei Patachons mentre gustate il vostro pasto al ristorante Manine.

Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo.

Espanol :

Disfrute del concierto de Patachons mientras saborea su comida en el restaurante Manine.

No olvide reservar su mesa.

