Concert Les Pelles à Gratter Cinéma Jeanne d’Arc Saint-Genis-de-Saintonge
Concert Les Pelles à Gratter Cinéma Jeanne d’Arc Saint-Genis-de-Saintonge samedi 25 octobre 2025.
Concert Les Pelles à Gratter
Cinéma Jeanne d’Arc 21 avenue de Saintes Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Début : 2025-10-25 20:30:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Dans le cadre du réseau des médiathèques de Haute-Saintonge, sur le thème de la musique.
+33 5 46 49 85 53 mediatheque_stgenis@yahoo.fr
English :
As part of the Haute-Saintonge media library network, on the theme of music.
German :
Im Rahmen des Netzwerks der Mediatheken von Haute-Saintonge, zum Thema Musik.
Italiano :
Nell’ambito della rete di mediateche della Haute-Saintonge, sul tema della musica.
Espanol :
En el marco de la red de mediatecas de Haute-Saintonge, sobre el tema de la música.
