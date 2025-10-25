Concert Les Pelles à Gratter Cinéma Jeanne d’Arc Saint-Genis-de-Saintonge

Concert Les Pelles à Gratter Cinéma Jeanne d’Arc Saint-Genis-de-Saintonge samedi 25 octobre 2025.

Concert Les Pelles à Gratter

Cinéma Jeanne d’Arc 21 avenue de Saintes Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Dans le cadre du réseau des médiathèques de Haute-Saintonge, sur le thème de la musique.

Cinéma Jeanne d’Arc 21 avenue de Saintes Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53 mediatheque_stgenis@yahoo.fr

English :

As part of the Haute-Saintonge media library network, on the theme of music.

German :

Im Rahmen des Netzwerks der Mediatheken von Haute-Saintonge, zum Thema Musik.

Italiano :

Nell’ambito della rete di mediateche della Haute-Saintonge, sul tema della musica.

Espanol :

En el marco de la red de mediatecas de Haute-Saintonge, sobre el tema de la música.

