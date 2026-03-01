Concert Les Perchettes rue de la Huchette Mauves-sur-Huisne

Concert Les Perchettes

rue de la Huchette Jardins Secrets Mauves-sur-Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concert organisé par l’association Festy Mauves, avec le groupe Les Perchettes.

3 musiciens de Mortagne-au-perchettes reprennent des morceaux folks et des chansons de guinguette d’hier à aujourd’hui !

De la guitare, du chant, de la percussion et de l’accordéon, ça va guincher !

Restauration sur place par Franck Eté.

Participation libre. .

rue de la Huchette Jardins Secrets Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie festymauves61@gmail.col

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English : Concert Les Perchettes

L’événement Concert Les Perchettes Mauves-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-03-21 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE