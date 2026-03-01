Concert Les Perchettes rue de la Huchette Mauves-sur-Huisne
Concert Les Perchettes rue de la Huchette Mauves-sur-Huisne samedi 28 mars 2026.
Concert Les Perchettes
rue de la Huchette Jardins Secrets Mauves-sur-Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Concert organisé par l’association Festy Mauves, avec le groupe Les Perchettes.
3 musiciens de Mortagne-au-perchettes reprennent des morceaux folks et des chansons de guinguette d’hier à aujourd’hui !
De la guitare, du chant, de la percussion et de l’accordéon, ça va guincher !
Restauration sur place par Franck Eté.
Participation libre. .
rue de la Huchette Jardins Secrets Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie festymauves61@gmail.col
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English : Concert Les Perchettes
L’événement Concert Les Perchettes Mauves-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-03-21 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE