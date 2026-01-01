Concert Les petites chansons folk Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Concert Les petites chansons folk

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 16:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Peu importe votre âge, si vous avez une âme d’enfant, ce concert est pour vous ! Les compositions taillées sur mesures de Mickaël Guerrand. .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Les petites chansons folk

L’événement Concert Les petites chansons folk Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-01-07 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE