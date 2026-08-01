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AGENDA · Le Mesnil-Thomas

Concert Les Petites Mains Symphoniques Le Mesnil-Thomas

jeudi 13 août 2026 · Le Mesnil-Thomas

Concert Les Petites Mains Symphoniques Le Mesnil-Thomas

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
4 Les Fours à Chaux
Ville
28250 Le Mesnil-Thomas
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Le Mesnil-Thomas

Concert Les Petites Mains Symphoniques

4 Les Fours à Chaux Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Pour sa 12ᵉ édition, le Festival en Normandie réunit plus de 200 jeunes musiciens autour de la musique, des échecs et de la culture. Du 18 au 21 août, concerts, ateliers et rencontres célébreront les 300 ans de Philidor, sous le signe du partage et de l’excellence.
Pour sa 12ᵉ édition, le Festival en Normandie réunit plus de 200 jeunes musiciens autour de la musique, des échecs et de la culture. Du 18 au 21 août, concerts, ateliers et rencontres célébreront les 300 ans de Philidor, sous le signe du partage et de l’excellence.   .

4 Les Fours à Chaux Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 62 21 78 98  elisedufaypro@gmail.com

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English :

For its 12th edition, the Festival in Normandy brings together more than 200 young musicians to celebrate music, chess, and culture. From August 18 to 21, concerts, workshops, and gatherings will celebrate the 300th anniversary of Philidor, in the spirit of sharing and excellence.

L’événement Concert Les Petites Mains Symphoniques Le Mesnil-Thomas a été mis à jour le 2026-08-07 par OTs DU PERCHE