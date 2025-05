Concert Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois – La Rochelle, 12 juin 2025 20:30, La Rochelle.

Charente-Maritime

Concert Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois Eglise saint-Pierre 10 rue Jacques Henry La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

moins de 13 ans

Date : 2025-06-12 20:30:00

Début : 2025-06-12 20:30:00

fin : 2025-06-12

Date(s) :

2025-06-12

Le célèbre chœur d’enfants, qui voyage à travers le monde depuis 115 ans, viendra chanter à La Rochelle, église Saint-Pierre de Laleu.

Eglise saint-Pierre 10 rue Jacques Henry

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Concert Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

The famous children?s choir, which has been touring the world for 115 years, will be coming to La Rochelle to sing at Saint-Pierre de Laleu church.

German : Konzert Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

Der berühmte Kinderchor, der seit 115 Jahren durch die Welt reist, kommt nach La Rochelle, um in der Kirche Saint-Pierre de Laleu zu singen.

Italiano :

Il famoso coro di bambini, che da 115 anni gira il mondo, verrà a La Rochelle per cantare nella chiesa di Saint-Pierre de Laleu.

Espanol : Concierto Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

El famoso coro de niños, que lleva 115 años recorriendo el mundo, vendrá a La Rochelle para cantar en la iglesia de Saint-Pierre de Laleu.

