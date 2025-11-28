CONCERT Les Petits Chanteurs à la croix de bois Rue Saint-Martin Lucy-le-Bois
CONCERT Les Petits Chanteurs à la croix de bois
Rue Saint-Martin Eglise saint-Martin Lucy-le-Bois Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-28 17:00:00
fin : 2025-11-28 19:00:00
2025-11-28
Concert exceptionnel durée 2 heures, chorale d’enfants, pour célébrer la fin de la rénovation de l’église .
Rue Saint-Martin Eglise saint-Martin Lucy-le-Bois 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19
