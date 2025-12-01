Concert Les petits chanteurs de France Rue Charles de Gaulle Gérardmer

Concert Les petits chanteurs de France

Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-12-22 20:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Un spectacle où se côtoient grands classiques, chants de Noël et incontournables de la chanson française. Billetterie en ligne, au bar le Grattoir et sur place le jour de l’événement.Tout public

15 .

Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 7 77 80 17 04

English :

A show featuring classics, Christmas carols and French chanson essentials. Tickets available online, at Le Grattoir bar and on site on the day of the event.

L’événement Concert Les petits chanteurs de France Gérardmer a été mis à jour le 2025-12-04 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES