Concert Les petits chanteurs de France Rue Charles de Gaulle Gérardmer

Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
Début : Lundi Lundi 2025-12-22 20:00:00
Un spectacle où se côtoient grands classiques, chants de Noël et incontournables de la chanson française. Billetterie en ligne, au bar le Grattoir et sur place le jour de l’événement.Tout public
Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 7 77 80 17 04
English :
A show featuring classics, Christmas carols and French chanson essentials. Tickets available online, at Le Grattoir bar and on site on the day of the event.
