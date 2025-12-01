Concert Les Petits Chanteurs de France Place Saint Martin Saint-Dié-des-Vosges
Concert Les Petits Chanteurs de France Place Saint Martin Saint-Dié-des-Vosges dimanche 21 décembre 2025.
Concert Les Petits Chanteurs de France
Place Saint Martin Eglise Saint Martin Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
15.99
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 20:00:00
fin : 2025-12-21 22:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Un spectacle pour toute la famille, où se côtoient les grandes pièces classiques et les incontournables de la chanson française. Retrouvez l’émotion des voix d’enfant dans un concert exceptionnel à l’église Saint-Martin.
Réservation sur leur site internet https://my.weezevent.com/concert-exceptionnel-de-noel-a-st-die-88Tout public
15.99 .
Place Saint Martin Eglise Saint Martin Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 12 88 paroisse.st.die@orange.fr
English :
A show for the whole family, featuring classic songs and French chanson favourites. Rediscover the emotion of children’s voices in an exceptional concert at Saint-Martin church.
Reservations on their website: https://my.weezevent.com/concert-exceptionnel-de-noel-a-st-die-88
German :
Ein Spektakel für die ganze Familie, bei dem die großen klassischen Stücke und die unumgänglichen französischen Chansons aufeinandertreffen. Entdecken Sie die Emotionen der Kinderstimmen in einem außergewöhnlichen Konzert in der Kirche Saint-Martin wieder.
Reservierungen auf ihrer Website: https://my.weezevent.com/concert-exceptionnel-de-noel-a-st-die-88
Italiano :
Uno spettacolo per tutta la famiglia, con i grandi classici e i brani preferiti della chanson francese. Riscoprite l’emozione delle voci bianche in un concerto eccezionale nella chiesa di Saint-Martin.
Prenota sul loro sito web: https://my.weezevent.com/concert-exceptionnel-de-noel-a-st-die-88
Espanol :
Un espectáculo para toda la familia, con los grandes clásicos y los favoritos de la chanson francesa. Redescubra la emoción de las voces infantiles en un concierto excepcional en la iglesia de Saint-Martin.
Reserva en su página web: https://my.weezevent.com/concert-exceptionnel-de-noel-a-st-die-88
L’événement Concert Les Petits Chanteurs de France Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-11-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES