Informations pratiques

Champdolent

Concert Les pieds dans l’herbe

Derrière la mairie Champdolent Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Organisé par la mairie. 2 concerts, 2 ambiances 19h All yours (soul/jazz), 21h Maligorn (rock). Prenez votre siège, couverture et couverts. Restauration sur place

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Derrière la mairie Champdolent 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 90 69 02

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English :

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L’événement Concert Les pieds dans l’herbe Champdolent a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge