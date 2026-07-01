Concert Les pieds dans l’herbe Champdolent
samedi 25 juillet 2026 · Champdolent
Informations pratiques
Champdolent
Concert Les pieds dans l’herbe
Derrière la mairie Champdolent Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Organisé par la mairie. 2 concerts, 2 ambiances 19h All yours (soul/jazz), 21h Maligorn (rock). Prenez votre siège, couverture et couverts. Restauration sur place
.
Derrière la mairie Champdolent 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 90 69 02
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L’événement Concert Les pieds dans l’herbe Champdolent a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge