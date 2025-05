Concert Les Pierrolo – Camping des Abers Landéda, 14 mai 2025 20:30, Landéda.

Finistère

Concert Les Pierrolo Camping des Abers 51 Lieu-dit Toull Treaz Landéda Finistère

La rencontre de la virtuosité de la guitare et de la magie des chants du monde laissez-vous captiver par la charme et l’authenticité, par la maîtrise des instruments et des voix.

Pierrolo Korn-Krejci guitare, chant, arpeggione, bouzouki, oud,lap steel guitar, double bass

Sylvia Krejci chant, guitare, ukebass .

Camping des Abers 51 Lieu-dit Toull Treaz

Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 49 30 66 61

