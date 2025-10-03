Concert « Les Pirates du Rock » Restigné

30 La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire

Début : 2025-10-03 20:00:00

Concert « Les Pirates du Rock » au bar Les Vignes à Restigné le vendredi 3 octobre à 20h.

English :

Les Pirates du Rock » concert at Les Vignes bar in Restigné on Friday October 3 at 8pm.

German :

Konzert « Les Pirates du Rock » in der Bar Les Vignes in Restigné am Freitag, den 3. Oktober um 20 Uhr.

Italiano :

Concerto « Les Pirates du Rock » al bar Les Vignes di Restigné venerdì 3 ottobre alle 20.00.

Espanol :

Concierto « Les Pirates du Rock » en el bar Les Vignes de Restigné, el viernes 3 de octubre a las 20.00 horas.

