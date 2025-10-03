Concert « Les Pirates du Rock » Restigné
Concert « Les Pirates du Rock » Restigné vendredi 3 octobre 2025.
Concert « Les Pirates du Rock »
30 La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 20:00:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Concert « Les Pirates du Rock » au bar Les Vignes à Restigné le vendredi 3 octobre à 20h.
Concert « Les Pirates du Rock » au bar Les Vignes à Restigné le vendredi 3 octobre à 20h. .
30 La Grande Rue Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 32 46
English :
Les Pirates du Rock » concert at Les Vignes bar in Restigné on Friday October 3 at 8pm.
German :
Konzert « Les Pirates du Rock » in der Bar Les Vignes in Restigné am Freitag, den 3. Oktober um 20 Uhr.
Italiano :
Concerto « Les Pirates du Rock » al bar Les Vignes di Restigné venerdì 3 ottobre alle 20.00.
Espanol :
Concierto « Les Pirates du Rock » en el bar Les Vignes de Restigné, el viernes 3 de octubre a las 20.00 horas.
L’événement Concert « Les Pirates du Rock » Restigné a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE