Concert Les plaisirs galants Salle polyvalente Vallon-en-Sully
Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully
Début : 2026-02-01 16:00:00
fin : 2026-02-01 17:30:00
2026-02-01
Goûtez aux accents de la musique baroque avec un programme mêlant Bach, Vivaldi, Araujo, Balbastre, Companon ou Franco sous la direction d’Alexandre Mora.
Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 81 95 45
English :
Taste the accents of Baroque music with a program featuring Bach, Vivaldi, Araujo, Balbastre, Companon and Franco, conducted by Alexandre Mora.
