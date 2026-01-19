Concert Les plaisirs galants Salle polyvalente Vallon-en-Sully

Concert Les plaisirs galants

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01 17:30:00

2026-02-01

Goûtez aux accents de la musique baroque avec un programme mêlant Bach, Vivaldi, Araujo, Balbastre, Companon ou Franco sous la direction d’Alexandre Mora.

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 81 95 45

English :

Taste the accents of Baroque music with a program featuring Bach, Vivaldi, Araujo, Balbastre, Companon and Franco, conducted by Alexandre Mora.

