Concert « Les Plurielles » Bistrot Culture Ainay-le-Château

Concert « Les Plurielles »

Bistrot Culture 1 rue de l’Horloge Ainay-le-Château Allier

Début : Dimanche 2025-08-03 18:00:00

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Découvrez Les Plurielles, venues de Paris, au Bistrot Culture le dimanche 3 août à Ainay-le-Château pour un spectacle unique de reprises de comédies musicales en piano et quatre voix !

Bistrot Culture 1 rue de l’Horloge Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 bistrotculture@gmail.com

English :

Discover Les Plurielles, from Paris, at the Bistrot Culture on Sunday August 3 in Ainay-le-Château for a unique show of piano and four-voice covers of musicals!

German :

Erleben Sie Les Plurielles aus Paris im Bistrot Culture am Sonntag, den 3. August in Ainay-le-Château für eine einzigartige Show mit Musical-Coversongs in Klavier und vier Stimmen!

Italiano :

Scoprite Les Plurielles, da Parigi, al Bistrot Culture domenica 3 agosto ad Ainay-le-Château per uno spettacolo unico di cover di musical con pianoforte e quattro voci!

Espanol :

Descubra a Les Plurielles, de París, en el Bistrot Culture el domingo 3 de agosto en Ainay-le-Château para disfrutar de un espectáculo único de versiones de musicales con piano y cuatro voces

L’événement Concert « Les Plurielles » Ainay-le-Château a été mis à jour le 2025-07-25 par Montluçon Tourisme