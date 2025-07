Concert « Les Plurielles » Hérisson

Concert « Les Plurielles » Hérisson lundi 4 août 2025.

Concert « Les Plurielles »

Herisson Social Club Hérisson Allier

Début : 2025-08-04 19:00:00

fin : 2025-08-04

2025-08-04

Ne manquez pas Les Plurielles, tout droit venues de Paris ! Le 4 août, venez écouter leurs reprises en piano et quatre voix de comédies musicales au Hérisson Social Club à l’occasion des apéros musicaux du lundi.

English :

Don’t miss Les Plurielles, straight from Paris! On August 4, come and listen to their piano and four-voice covers of musical comedies at the Hérisson Social Club during the Monday apéros musicaux.

German :

Verpassen Sie nicht Les Plurielles, die direkt aus Paris kommen! Am 4. August können Sie im Hérisson Social Club anlässlich der musikalischen Aperitifs am Montag ihren Coverversionen von Musicals in Klavier und vier Stimmen lauschen.

Italiano :

Non perdetevi Les Plurielles, direttamente da Parigi! Il 4 agosto, venite ad ascoltare il loro pianoforte e le loro cover a quattro voci di musical all’Hérisson Social Club nell’ambito degli apéros musicaux del lunedì.

Espanol :

No se pierda a Les Plurielles, ¡directamente desde París! El 4 de agosto, venga a escuchar sus versiones a piano y a cuatro voces de comedias musicales en el Club Social Hérisson durante los aperitivos musicales de los lunes.

