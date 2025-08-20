Concert Les plus beaux Ave Maria dans la musique classique Place du Général de Gaulle Saint-Dié-des-Vosges
Début : Mercredi Mercredi 2025-08-20 18:00:00
fin : 2025-08-20 20:00:00
Un rendez-vous musical proposé par le Festival Baroque d’Auvergne. L’ensemble SopraNova est composé de Bogumila Gizbert-Studnicka (piano), Alicja Wojnowska (soprano) et Joanna Wojnowska (soprano lyrique). Au programme Caccini, Schubert, Mozart, Vivaldi, Saint-Saëns, Delibes, Gomez, Prizeman…
Avec cette série de concerts, les chanteurs lyriques célèbrent Marie. Alicja Wojnowska (soprano) et Joanna Wojnowska (soprano lyrique) sont de jeunes interprètes talentueuses et particulièrement prometteuses. Bogumila Gizbert-Studnicka (piano), spécialiste de musique ancienne, est lauréate du Festival de piano de Slupsk en 1973, distinction au Concours International de clavecin de Bruges en 1977, est directrice artistique du Festival Baroque d’Auvergne et du Festival International Les Jeunes Artistes à Cracovie .Tout public
Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est baroque.auvergne@laposte.net
English :
A musical event organized by the Festival Baroque d?Auvergne. The « SopraNova » ensemble comprises Bogumila Gizbert-Studnicka (piano), Alicja Wojnowska (soprano) and Joanna Wojnowska (lyric soprano). On the program: Caccini, Schubert, Mozart, Vivaldi, Saint-Saëns, Delibes, Gomez, Prizeman?
With this series of concerts, the opera singers celebrate Mary. Alicja Wojnowska (soprano) and Joanna Wojnowska (lyric soprano) are talented young performers with great promise. Bogumila Gizbert-Studnicka (piano), a specialist in early music, was a prizewinner at the Slupsk Piano Festival in 1973, a distinction at the Bruges International Harpsichord Competition in 1977, and is artistic director of the Auvergne Baroque Festival and the International Festival « Young Artists in Krakow ».
German :
Ein musikalisches Ereignis, das vom Festival Baroque d’Auvergne angeboten wird. Das Ensemble « SopraNova » besteht aus Bogumila Gizbert-Studnicka (Klavier), Alicja Wojnowska (Sopran) und Joanna Wojnowska (lyrischer Sopran). Auf dem Programm stehen Werke von Caccini, Schubert, Mozart, Vivaldi, Saint-Saëns, Delibes, Gomez, Prizeman?
In dieser Konzertreihe feiern die Opernsänger Maria. Alicja Wojnowska (Sopran) und Joanna Wojnowska (lyrischer Sopran) sind junge, talentierte und vielversprechende Interpreten. Bogumila Gizbert-Studnicka (Klavier), Spezialistin für Alte Musik, ist Preisträgerin des Klavierfestivals in Slupsk 1973, Preisträgerin des Internationalen Cembalowettbewerbs in Brügge 1977, künstlerische Leiterin des Barockfestivals der Auvergne und des Internationalen Festivals « Junge Künstler in Krakau ».
Italiano :
Un evento musicale organizzato dal Festival Barocco dell’Alvernia. L’ensemble « SopraNova » è composto da Bogumila Gizbert-Studnicka (pianoforte), Alicja Wojnowska (soprano) e Joanna Wojnowska (soprano lirico). In programma: Caccini, Schubert, Mozart, Vivaldi, Saint-Saëns, Delibes, Gomez, Prizeman?
In questa serie di concerti, i cantanti lirici celebrano Maria. Alicja Wojnowska (soprano) e Joanna Wojnowska (soprano lirico) sono giovani interpreti di talento e molto promettenti. Bogumila Gizbert-Studnicka (pianoforte), specialista di musica antica, è stata premiata al Festival pianistico di Slupsk nel 1973, è stata premiata al Concorso internazionale di clavicembalo di Bruges nel 1977 ed è direttrice artistica del Festival barocco di Auvergne e del Festival internazionale « Young Artists in Krakow ».
Espanol :
Evento musical organizado por el Festival Barroco de Auvernia. El conjunto « SopraNova » está formado por Bogumila Gizbert-Studnicka (piano), Alicja Wojnowska (soprano) y Joanna Wojnowska (soprano lírica). En el programa: Caccini, Schubert, Mozart, Vivaldi, Saint-Saëns, Delibes, Gómez, Prizeman?
En esta serie de conciertos, los cantantes de ópera celebran a María. Alicja Wojnowska (soprano) y Joanna Wojnowska (soprano lírica) son jóvenes intérpretes de gran talento y promesa. Bogumila Gizbert-Studnicka (piano), especialista en música antigua, fue galardonada en el Festival de Piano de Slupsk en 1973, premiada en el Concurso Internacional de Clavicémbalo de Brujas en 1977, y es directora artística del Festival Barroco de Auvernia y del Festival Internacional « Jóvenes Artistas en Cracovia ».
