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Concert Les plus beaux Ave Maria Place Saint Vincent Dax

Concert Les plus beaux Ave Maria Place Saint Vincent Dax

Concert Les plus beaux Ave Maria Place Saint Vincent Dax dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Place Saint Vincent

Adresse : Eglise Saint Vincent de xaintes

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Concert Les plus beaux Ave Maria

Place Saint Vincent Eglise Saint Vincent de xaintes Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Avec la Soprano Anne Mestelan, le pianiste Tobias Auer, l’ensemble vocal Voix Liées.   .

Place Saint Vincent Eglise Saint Vincent de xaintes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine   arsaut.ijp@orange.fr

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English : Concert Les plus beaux Ave Maria

L’événement Concert Les plus beaux Ave Maria Dax a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Dax

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