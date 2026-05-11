Concert Les plus beaux Ave Maria Place Saint Vincent Dax

Dax

Concert Les plus beaux Ave Maria

Place Saint Vincent Eglise Saint Vincent de xaintes Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Avec la Soprano Anne Mestelan, le pianiste Tobias Auer, l’ensemble vocal Voix Liées. .

Place Saint Vincent Eglise Saint Vincent de xaintes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine arsaut.ijp@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Les plus beaux Ave Maria

L’événement Concert Les plus beaux Ave Maria Dax a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Dax