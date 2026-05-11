Concert Les plus beaux Ave Maria Place Saint Vincent Dax
Concert Les plus beaux Ave Maria Place Saint Vincent Dax dimanche 31 mai 2026.
Dax
Concert Les plus beaux Ave Maria
Place Saint Vincent Eglise Saint Vincent de xaintes Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Avec la Soprano Anne Mestelan, le pianiste Tobias Auer, l’ensemble vocal Voix Liées. .
Place Saint Vincent Eglise Saint Vincent de xaintes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine arsaut.ijp@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Les plus beaux Ave Maria
L’événement Concert Les plus beaux Ave Maria Dax a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Visite guidée Cache cache RDV Office de Tourisme Dax 11 mai 2026
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 11 mai 2026
- Ciné-discussion l’Europe, c’est du cinéma ? Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Cinéma le Grand Club Dax 11 mai 2026
- Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax 12 mai 2026
- Visite guidée Corrida RDV Entrée principale des arènes Dax 12 mai 2026