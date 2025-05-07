Concert Les plus beaux chants Slaves Eugénie-les-Bains
Concert Les plus beaux chants Slaves Eugénie-les-Bains lundi 3 août 2026.
Eugénie-les-Bains
Concert Les plus beaux chants Slaves
Eglise Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Concert les plus beaux chants slaves à l’église d’Eugenie-les-Bains le lundi 03 août à 20h30
Valery Orlov, ancien des Chœurs de l’Armée Rouge, pianiste et compositeur, issu du Conservatoire National Supérieur d’Odessa, revient pour nous enchanter par sa belle voix de basse.
Depuis déjà plusieurs années, il sillonne la France et fait vibrer les voûtes des petites églises et des grandes cathédrales, devenant un véritable troubadour de l’âme slave éternel avec les plus beaux chants russes, ukrainiens, orthodoxes et romantiques.
Pendant ce concert vous aurez l’occasion de découvrir les instruments traditionnels, notamment la mythique balalaïka, la reine de la musique russe, présentés par Tatiana Zolotoukhina, diplômée du Conservatoire de la musique traditionnelle d’Orenbourg.
Vente billetterie sur place 1h avant le concert. Réservation au 06.28.05.32.75
Tarif plein 15€
Tarif réduit 12€ .
Eglise Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 05 32 75
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English : Concert Les plus beaux chants Slaves
L’événement Concert Les plus beaux chants Slaves Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-30 par Tourisme Aire Eugénie
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