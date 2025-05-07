Eugénie-les-Bains

Concert Les plus beaux chants Slaves

Eglise Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Concert les plus beaux chants slaves à l’église d’Eugenie-les-Bains le lundi 03 août à 20h30

Valery Orlov, ancien des Chœurs de l’Armée Rouge, pianiste et compositeur, issu du Conservatoire National Supérieur d’Odessa, revient pour nous enchanter par sa belle voix de basse.

Depuis déjà plusieurs années, il sillonne la France et fait vibrer les voûtes des petites églises et des grandes cathédrales, devenant un véritable troubadour de l’âme slave éternel avec les plus beaux chants russes, ukrainiens, orthodoxes et romantiques.

Pendant ce concert vous aurez l’occasion de découvrir les instruments traditionnels, notamment la mythique balalaïka, la reine de la musique russe, présentés par Tatiana Zolotoukhina, diplômée du Conservatoire de la musique traditionnelle d’Orenbourg.

Vente billetterie sur place 1h avant le concert. Réservation au 06.28.05.32.75

Tarif plein 15€

Tarif réduit 12€ .

Eglise Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 05 32 75

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English : Concert Les plus beaux chants Slaves

L’événement Concert Les plus beaux chants Slaves Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-30 par Tourisme Aire Eugénie