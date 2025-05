Concert Les poissons voyageurs – bar « Le Ty coz » Morlaix, 8 juin 2025 20:30, Morlaix.

Finistère

Concert Les poissons voyageurs bar « Le Ty coz » 10, venelle au beurre Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : 2025-06-08 20:30:00

Début : 2025-06-08 20:30:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

À l’occasion du relais à bicyclette Pente & Côte, on accueille un équipage pas comme les autres pour clôturer la soirée Les Poissons Voyageurs !

Les Poissons Voyageurs , c’est un collectif imaginé en 2009 par une bande de lous

tics Grenoblois qui avaient pour idée de parcourir le monde en jouant de la musique.

Des aventures il y en a eu, et 15 ans plus tard on compte plus d’une trentaine de musiciens hors pairs qui ont participé au voyage, parfois le temps d’une tournée, parfois pour une dizaine d’années.

Vibrant aux rythmes des musiques nomades, le groupe compte aujourd’hui plus de mille concerts à son actif. Du swing au Balkan en passant par les polyphonies slaves, le son unique des Poissons vient d’un répertoire amoureusement choisi, souvent appris sur la route, et des arrangements épiques de notre cru. Sur scène, c’est un spectacle vivant, énergique, beau et drôle à la fois. On y trouve la malice et la tendresse de cinq ami.e.s et compagnons de route, ainsi qu’un goût de l’aventure et de la spontanéité auquel le public est immédiatement convié. .

bar « Le Ty coz » 10, venelle au beurre

Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 07 65

