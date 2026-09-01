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AGENDA · Liesville-sur-Douve

Concert Les Prox Liesville-sur-Douve

samedi 12 septembre 2026 · Liesville-sur-Douve

Concert Les Prox Liesville-sur-Douve

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Bar de l'anguille
Ville
50480 Liesville-sur-Douve
Département
Manche
Tarif

Liesville-sur-Douve

Concert Les Prox

Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Rock   .

Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve 50480 Manche Normandie +33 9 52 95 65 31 

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English : Concert Les Prox

L’événement Concert Les Prox Liesville-sur-Douve a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Baie du Cotentin