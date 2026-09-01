AGENDA · Liesville-sur-Douve
Concert Les Prox Liesville-sur-Douve
samedi 12 septembre 2026 · Liesville-sur-Douve
Informations pratiques
Liesville-sur-Douve
Concert Les Prox
Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Rock .
Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve 50480 Manche Normandie +33 9 52 95 65 31
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English : Concert Les Prox
L’événement Concert Les Prox Liesville-sur-Douve a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Baie du Cotentin