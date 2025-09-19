Concert Les P’tits Fils de Jeanine au Thy’roir Le Thy’roir Ploërmel

Concert Les P’tits Fils de Jeanine au Thy’roir Le Thy’roir Ploërmel vendredi 19 septembre 2025.

Concert Les P’tits Fils de Jeanine au Thy’roir

Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 21:00:00

fin : 2025-09-19 23:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Les P’tits Fils de Jeanine, c’est un groupe joyeux, festif et un peu déjanté, qui mêle cuivres et bonne humeur. Moqueurs, joueurs et pleins d’énergie, ces musiciens multi-instrumentistes n’ont qu’une envie fêter leurs 15 ans de scène avec vous, en concert, comme il se doit ! À découvrir dès 21h. Pensez à réserver ! .

Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Les P’tits Fils de Jeanine au Thy’roir Ploërmel a été mis à jour le 2025-09-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande