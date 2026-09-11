Concert : Les p’tits loustiks font leur Noël Cité de la Musique – 3 quai Sainte Claire, 26100 Romans-sur-Isère Valence

mardi 15 décembre 2026 · Cité de la Musique - 3 quai Sainte Claire, 26100 Romans-sur-Isère · Valence

Informations pratiques

Valence

Concert : Les p’tits loustiks font leur Noël

Cité de la Musique – 3 quai Sainte Claire, 26100 Romans-sur-Isère 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 19:30:00

fin : 2026-12-15 19:30:00

Date(s) :

2026-12-15

En partenariat avec la Médiathèque Latour Maubourg.

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Cité de la Musique – 3 quai Sainte Claire, 26100 Romans-sur-Isère 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 50 80

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English :

In partnership with the Latour Maubourg Media Center.

L’événement Concert : Les p’tits loustiks font leur Noël Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme