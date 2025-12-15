Concert Les Pumkins Arette

Concert Les Pumkins

Eglise d’Arette Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Pour entrer dans le temps de Noël et bien commencer les vacances venez écouter….les Pumpkins !! Un très beau chœur composé d’une quinzaine de femmes qui sont dirigées par Julie Lambert. Elles viendront nous proposer un répertoire empreint de lumière, d’espoir, d’émerveillement et de célébration.

L’association vous proposera de la soupe chaude et des douceurs avant et après le spectacle pour ceux qui veulent prolonger le moment et rencontrer les artistes. .

