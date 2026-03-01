Concert Les quart’saxes Eglise Avranches

Concert Les quart’saxes

Eglise 3 rue des Hauts Vents Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 17:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Fondé en 1994, cet ensemble de musique de chambre né d’une complicité entre un professeur et ses élèves parcourt la Normandie pour partager leur amour du saxophone. Venez découvrir la maturité et l’énergie de ce quatuor d’exception ! .

Eglise 3 rue des Hauts Vents Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 07 24 35 99 contact@cultureetloisirs50300.fr

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English : Concert Les quart’saxes

L’événement Concert Les quart’saxes Avranches a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts