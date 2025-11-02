Concert Les Quatre Saisons de Vivaldi. Morteau
Eglise Notre-Dame de l’Assomption Morteau Doubs
Tarif : 14 – 14 – EUR
Début : 2025-11-02 17:00:00
fin : 2025-11-02
2025-11-02
La Chambre Harmonique
Concert baroque Octuor à cordes
Œuvre emblématique du répertoire baroque, Les Quatre Saisons nous emmène dans un voyage sensoriel au fil de l’année. Portée par l’interprétation brillante de la violoniste italienne Laura Andriani, La Chambre Harmonique révèle toute la puissance expressive et la poésie de ces concertos intemporels.
Tout public.
Sur réservation. .
Eglise Notre-Dame de l’Assomption Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 11 67 48 chambreharmonique@gmail.com
