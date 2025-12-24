Concert Les quatre saisons de Vivaldi par l’Ensemble Matheus, Rue Eugène Kérivel Douarnenez
Concert Les quatre saisons de Vivaldi par l’Ensemble Matheus, Rue Eugène Kérivel Douarnenez samedi 24 janvier 2026.
Concert Les quatre saisons de Vivaldi par l’Ensemble Matheus
Rue Eugène Kérivel 1er étage des Halles Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Sur réservation .
Rue Eugène Kérivel 1er étage des Halles Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 69 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Les quatre saisons de Vivaldi par l’Ensemble Matheus
L’événement Concert Les quatre saisons de Vivaldi par l’Ensemble Matheus Douarnenez a été mis à jour le 2025-12-24 par OT PAYS DE DOUARNENEZ