Concert Les Quatre saisons de Vivaldi par l'Ensemble Matheus – 3 juin 2025 20:30, Lesneven.

Finistère

Concert Les Quatre saisons de Vivaldi par l’Ensemble Matheus Rue Alain Fergent Eglise St-Michel Lesneven Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-06-03 20:30:00

fin : 2025-06-03 21:45:00

2025-06-03

Lorsqu’on demande à des enfants qui est le compositeur des célèbres Quatre Saisons , le nom de Vivaldi jaillit souvent sur leurs lèvres, sans la moindre hésitation. Écrites il y a 300 ans, ces pages sont devenues l’œuvre musicale la plus enregistrée et la plus populaire de toute l’histoire de la musique ! Avec son ensemble brestois Matheus, Jean-Christophe Spinosi, l’un des plus grands spécialistes de Vivaldi et violoniste de renom, nous invite à un voyage magique autour de ce chef-d’œuvre intemporel.

Ce concert sera également l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) un autre joyau de Vivaldi Laudate Pueri. Cette œuvre sacrée réunit la sublime voix de la soprano et l’orchestre dans un dialogue plein d’émotion, de couleur et de virtuosité, offrant ainsi une expérience musicale d’une rare intensité.

Le Département du Finistère s’associe à l’Ensemble Matheus, dirigé par le chef d’orchestre Jean-Christophe Spinosi, pour proposer une grande tournée musicale dans 18 communes du territoire entre mai et décembre 2025. .

Rue Alain Fergent Eglise St-Michel

Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 88 07 35 98

