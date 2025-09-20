Concert Les Quatre Saisons Participatives Basilique Saint-Denis Saint-Denis

Concert Les Quatre Saisons Participatives Samedi 20 septembre, 17h00 Basilique Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Lieu : parvis de la basilique Saint-Denis

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:15:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:15:00

Un concert participatif autour des Quatre Saisons de Vivaldi : pour vivre ensemble une expérience sensorielle et redécouvrir l’œuvre de Vivaldi de manière ludique et immersive au pied de la basilique.

Les quatre saisons font partie d’un ensemble plus vaste de concertos composé par Vivaldi sous le nom de « L’Épreuve de l’Harmonie et de l’Invention ». Une ambition qui fera écho à celle de la reconstruction de la tour et de la flèche de la basilique en ces Journées européennes du patrimoine. Les Quatre saisons ont été publiées en 1527, il y a tout juste 300 ans et dont aujourd’hui pleinement partie du patrimoine européen.

Concert organisé par le Festival de Saint-Denis avec le Concert de la loge et Julien Chauvin, direction et violon

Basilique Saint-Denis Rue de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148098354 https://www.saint-denis-basilique.fr Construite sur la tombe de saint Denis, évêque missionnaire mort vers 250, une première église voit le jour sans doute au Ve siècle.

Dès la mort du roi Dagobert, en 639, et jusqu’au XIXe siècle, l’abbatiale de Saint-Denis accueille la sépulture de 43 rois, 32 reines et une dizaine de serviteurs de la monarchie. Elle devient peu à peu le plus important ensemble en Europe de sculptures funéraires réalisées du XIIe au XVIe siècle. En parcourant la basilique cathédrale Saint-Denis et sa crypte, vous croiserez les plus célèbres rois et reines de France. Ils témoignent du pouvoir des plus grandes dynasties françaises, depuis les Mérovingiens jusqu’aux Capétiens, en passant par les Carolingiens. Découvrez les effigies de Dagobert, Pépin le Bref, Anne de Bretagne, François Ier, Louis XVI et Marie-Antoinette, ou encore le tombeau d’Henri II et de Catherine de Médicis !

La basilique des XIIe-XIIIe siècles, telle qu’on la connaît aujourd’hui, mesure 108 mètres de long et ses voûtes culminent à 29 mètres. Son immense transept est illuminé par deux roses somptueuses de plus de 12 mètres de diamètre qui servirent de modèle pour Notre-Dame de Paris. En transports : Ligne 13 du métro, station Basilique de Saint-Denis (sans ascenseur), à 100 mètres du monument. RER D, arrêt Saint-Denis, puis Tramway T1 (5 minutes) ou 15 minutes à pied. RER B (puis Bus 153 ou 253). En voiture : À 9 km du centre de Paris : accès par Porte de La Chapelle, puis A1, sortie Saint-Denis – centre ville. À porte de Paris, Saint-Denis, suivre panneau vert « Saint-Denis Centre » sur la droite. Puis se diriger vers le Parking Indigo dénommé « Basilique », situé à 100 mètres du monument. Le centre ville de Saint-Denis est piétonnier.

Sabine Le Néchet – Ville de Saint-Denis