CONCERT LES QUATRE SAISONS Eglise Sainte-Anne Tavaux

CONCERT LES QUATRE SAISONS Eglise Sainte-Anne Tavaux samedi 1 novembre 2025.

CONCERT LES QUATRE SAISONS

Eglise Sainte-Anne 1 avenue Alfred Solvay Tavaux Jura

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 20:00:00

fin : 2025-11-01 22:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Concert les quatre saison

Antonio Vivaldi

samedi 1er novembre 2025

église Sainte-Anne

39500 TAVAUX

organisé par la chambre harmonique

entrée 14€ (6€ pour les enfants de moins de 10 ans) .

Eglise Sainte-Anne 1 avenue Alfred Solvay Tavaux 39500 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 71 95 04 maxime.carvalho@villedetavaux.fr

English : CONCERT LES QUATRE SAISONS

German : CONCERT LES QUATRE SAISONS

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT LES QUATRE SAISONS Tavaux a été mis à jour le 2025-10-11 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE