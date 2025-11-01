CONCERT LES QUATRE SAISONS Eglise Sainte-Anne Tavaux
CONCERT LES QUATRE SAISONS Eglise Sainte-Anne Tavaux samedi 1 novembre 2025.
CONCERT LES QUATRE SAISONS
Eglise Sainte-Anne 1 avenue Alfred Solvay Tavaux Jura
Tarif : – – 6 EUR
Début : 2025-11-01 20:00:00
fin : 2025-11-01 22:00:00
2025-11-01
Concert les quatre saison
Antonio Vivaldi
samedi 1er novembre 2025
église Sainte-Anne
39500 TAVAUX
organisé par la chambre harmonique
entrée 14€ (6€ pour les enfants de moins de 10 ans) .
Eglise Sainte-Anne 1 avenue Alfred Solvay Tavaux 39500 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 71 95 04 maxime.carvalho@villedetavaux.fr
