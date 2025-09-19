Concert Les Rails Chantants Gare SNCF de Rennes – Bretagne Rennes

Concert Les Rails Chantants Vendredi 19 septembre, 19h00 Gare SNCF de Rennes – Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:30:00

Fin : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:30:00

Les Rails chantants est une chorale de 25 choristes. Rassemblés autour du piano de la gare, ils vous emporteront dans leur univers musical.

Gare SNCF de Rennes – Bretagne 19 pl de la gare 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

SNCF Gares et Connexions