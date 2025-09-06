CONCERT Les Raizinc Secs et Badegna Foli Val-du-Maine

CONCERT Les Raizinc Secs et Badegna Foli

21 Rue de Comméré Val-du-Maine Mayenne

Tarif : gratuit

Début : 2025-09-06 20:30:00

Profitez d’un concert gratuit à Val-du-Maine (Ballée) !

Le groupe LES RAIZINC SECS est influencé par le rock, le blues, le funk et la chanson réaliste. Amis de la musique, de la chanson et de la convivialité, les Raizinc secs déploient leur énergie pour vous !

BADEGNA FOLI partage des sonorités métissées venues d’Afrique de l’Ouest. Entre reggae et afro-groove, ils créent une ambiance unique et dansante !

Restauration sur place

Concert organisé par le Comité d’Animation de Ballée

Informations 02 43 64 29 00 .

