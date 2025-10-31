Concert Les Ramoneurs de Menhirs au Thy’roir le Thy’roir Ploërmel

Concert Les Ramoneurs de Menhirs au Thy’roir le Thy’roir Ploërmel vendredi 31 octobre 2025.

Concert Les Ramoneurs de Menhirs au Thy’roir

le Thy’roir 19 Rue de la Gare Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-10-31 21:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Un concert de punk made in Bzh à ne pas louper, avec le groupe Les Ramoneurs de Menhirs ! À 21h. Réservation en ligne. .

le Thy’roir 19 Rue de la Gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 21

