Concert Les Ramoneurs de Menhirs au Thy’roir le Thy’roir Ploërmel

le Thy’roir 19 Rue de la Gare Ploërmel Morbihan

Début : 2025-11-01 21:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Un concert de punk made in Bzh à ne pas louper, avec le groupe Les Ramoneurs de Menhirs ! À 21h. Réservation en ligne. .

le Thy’roir 19 Rue de la Gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 21

