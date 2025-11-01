Concert Les Ramoneurs de Menhirs au Thy’roir le Thy’roir Ploërmel
Concert Les Ramoneurs de Menhirs au Thy'roir
le Thy'roir 19 Rue de la Gare Ploërmel Morbihan
2025-11-01 21:00:00
2025-11-01
2025-11-01
Un concert de punk made in Bzh à ne pas louper, avec le groupe Les Ramoneurs de Menhirs ! À 21h. Réservation en ligne. .
le Thy’roir 19 Rue de la Gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 21
